Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Breckerfeld (ots)

Am Freitag um 17:09 Uhr befuhren ein 56-jähriger Breckerfelder mit einem Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr sowie eine 63-jährige Hagenerin mit ihrem grauen Pkw Toyota Aygo die Straße Knochenmühle in entgegengesetzter Richtung. Im Scheitelpunkt einer Kurve kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, durch welche das Fahrzeug der 63-jährigen in die innenliegende Leitplanke der Kurve gedrückt wurde. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

