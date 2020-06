Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in einen Geschäftsraum der Minigolfanlage an der Lohmühle

Schwelm (ots)

In der Zeit von Freitag, den 05.06.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, den 06.06.2020, 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur einer Minigolfanlage, indem sie über die dortige Umzäunung sprangen. Hier versuchten sie in den Geschäftsraum der Anlage zu gelangen, indem sie den Schlossriegel am Vorfenster aus Holz zerbrachen, um anschließend das dahinter liegende Fenster aufzurücken. Da sich das Fenster dennoch nicht öffnen ließ, brachen der oder die Täter ihre Tat ab und flüchteten in unbekannter Richtung ohne Tatbeute.

