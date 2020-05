Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200513.3 Itzehoe: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei ein Fahrzeug kontrolliert, dessen Fahrer unter Drogeneinfluss stand und während der Überprüfung zu flüchten versuchte. Er musste sich letztlich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz nach 02.00 Uhr checkte eine Streife die Insassen eines Wagens, der zuvor auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Brunnenstraße gefahren war. Ein 22-Jähriger räumt gegenüber den Beamten sofort und unaufgefordert ein, Cannabis bei sich zu haben und übergab den Stoff den Einsatzkräften. Während des Gesprächs mit dem Beschuldigten ergriff der ebenfalls 22-jährige Fahrer zu Fuß die Flucht. Ihn stellten die Polizisten unweit des Kontrollortes, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Auch der Mann hatte Cannabis bei sich, ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv. Die Streife ordnete darauf die Entnahme einer Blutprobe an und fertigte gegen den Itzehoer eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen der Drogenfahrt. Sein gleichaltriger Begleiter muss sich ebenfalls strafrechtlich wegen des Drogenbesitzes verantworten.

