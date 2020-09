Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Gutmütigkeit ausgenutzt

Geseke (ots)

Am Dienstag (1.September) nutzte ein Tatverdächtiger die Gutmütigkeit eines 75-jährigen Mannes aus Geseke aus. Der Unbekannte sprach den Rentner gegen 10.40 Uhr in der Straße "Auf dem Stifte" an und bat ihn um etwas Toilettengeld. Als der 75-Jährige ihm helfen wollte und seine Geldbörse herausholte entnahm sich der Unbekannte etwas Kleingeld. Später stellte der Geseker fest, dass auch er auch noch unbemerkt Scheingeld entwendet hatte. Der Tatverdächtige war - 40 bis 45 Jahre alt - circa 165 bis 170 cm groß - kräftige Gestalt - runde Kopfform - dunkler Vollbart - er trug zur Tatzeit eine kurze, helle Hose Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

