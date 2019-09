Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Zündelnde Jugendliche beschädigen Holzpavillion - Polizei bitte um Hinweise

Pforzheim-Buckenberg (ots)

Vier oder fünf Jugendliche haben am Sonntag vor 18.50 Uhr offenbar in einem Holzpavillion in der Kaulbachstraße/Graf-Leutrum-Straße gezündelt und dabei einen Balken zum Glimmen gebracht. Passanten löschten sofort das Feuer und die Feuerwehr wurde hinzugezogen. Aufgrund deren Einschätzung war die Standsicherheit gefährdet, weshalb der Pavillion mittels Trassenband gesperrt werden musste. die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Der Polizeiposten Buckenberg ermittelt hierzu. Wer Hinweise auf die Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 zu melden.

