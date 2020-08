Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Renitente Ladendiebin

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.08.2020, 16:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen SV: Eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz, die beim Diebstahl eines Paar Schuhe im Outlet-Center beobachtet worden war, versuchte sich durch Flucht zu Fuß dem Festhalten durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu entziehen und rannte über den Parkplatz davon. Sie konnte jedoch durch den Sicherheitsdienst gestellt werden. Dabei schlug sie hysterisch um sich - ohne jemanden zu treffen - und versuchte mehrmals wieder wegzulaufen, weshalb sie nach Eintreffen der Polizei kurzzeitig gefesselt werden musste. Während der Flucht hatte sie die Schuhe (Verkaufspreis 158 EUR) in einem Grünstreifen deponiert. Dort konnten sie im Rahmen einer gemeinsamen Suche von Polizei und Sicherheitsdienst aufgefunden und dem geschädigten Store wieder zurückgegeben werden. In der Handtasche der Frau entdeckten die Beamten fünf Verkaufspackungen Socken mit insgesamt 14 Paar Socken, die an einen weiteren geschädigten Store zurückgegeben werden konnten. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt 193 EUR. Gegen die Beschuldigte wurden zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell