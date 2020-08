Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: zwei Reifen an einem Auto platt gestochen

Pirmasens (ots)

In der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 11:50 Uhr wurden zwei Reifen am graue Opel, Corsa des 46-Jährigen Geschädigten, welcher ordnungsgemäß in der Sandstraße geparkt war, platt gestochen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Unbekannter beim Vorbeilaufen die Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes kaputt gestochen und somit einen Sachschaden in Höhe von ca. 80,-EUR verursacht haben. Zeugen, die Hinweise zum Sachbeschädigung oder dem Verursacher geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

