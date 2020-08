Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrskontrolle mit Folgen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.08.2020, 19:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße SV: Ein ganzes Bündel an polizeilichen Maßnahmen löste ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus, der in der Innenstadt von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert worden war. Der Mann, der angab, keine Ausweisdokumente mitzuführen, gab zunächst - wie sich im Rahmen der Unterhaltung anhand einiger Ungereimtheiten herausstellte - die Personalien seines Zwillingsbruders an. Als ihm daraufhin die Durchsuchung nach Ausweispapieren angedroht wurde, teilte er seinen richtigen Namen mit. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab Folgendes:

1. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis 2. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor.

Da die Beamten im Verlauf der weiteren Unterhaltung mit dem Mann deutliche Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung gewannen, führten sie einen Drogenvortest durch, der positiv auf THC und Amphetamin reagierte. Bei der daraufhin nun doch erfolgten Durchsuchung seiner Personen konnten 7,7 Gramm Marihuana in der Kleidung des Mannes aufgefunden und sichergestellt werden. Doch damit nicht genug: Den Schlüssel des von ihm benutzen Pkw hatte der 30-Jährige offenbar ohne Wissen seiner Freundin an sich genommen.

Der Beschuldigte wurde zunächst zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er durfte die Dienststelle erst verlassen, nachdem er zur Abwendung der Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen (aus einem früheren Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis) die festgesetzte Geldstrafe in Höhe von 540 EUR bezahlt hatte.

Darüber hinaus muss der 30-Jährige nun mit folgenden Konsequenzen rechnen:

1. Strafanzeige wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs 2. Neue Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 3. Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss 4. Strafanzeige wegen Besitzes von 7,7 Gramm Marihuana 5. Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Personalienangabe

