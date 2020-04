Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Hamm- Berge (ots)

Am K- Freitag, 10. April wurde gegen 14.50 Uhr ein 36- jähriger Motorradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann stand mit seiner Suzuki an der Kreuzung Werler Straße/Ostdorfstraße/Dr.- Loeb- Caldenhof- Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts an einer roten Lichtzeichenanlage. Aus unbekannten Gründen fuhr eine 51- jährige Audi- Fahrerin, ebenfalls aus Hamm, hinten auf das Motorrad auf. Der Kradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht und dort nach ambulanter Behandlung entlassen. Der geschätzte Sachschaden beträgt insgesamt 8000 Euro. Die Verkehrsbeeinträchtigungen blieben im Rahmen. (str)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell