Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall unter Alkohol (29.01.2020)

Tuttlingen (ots)

Deutlich betrunken war der 41-jährige Lenker eines BMW 1, der am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr die Christian-Scherer-Straße (Bundesstraße 311) aus Richtung Möhringen in Richtung des Aesculap-Platzes befuhr. An der Einmündung der Dornierstraße in die Christian-Scherer-Straße hielt die vorausfahrende, 36-jährige Lenkerin eines Fiat Punto an, das die Ampel an der Einmündung rot zeigte. Der hinter ihr fahrende Lenker des BMW bremste ebenfalls, war jedoch durch sein auf dem Beifahrersitz des BMW stehendes und wegen des Bremsvorganges umstürzendes Getränk abgelenkt. Aufgrund der Ablenkung verursachte der 41-Jährige einen Auffahrunfall auf den vor ihm haltenden Fiat Punto. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde nach einem Atemalkoholtest in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anhand der festgestellten Atemalkoholkonzentration ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben wird.

