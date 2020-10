Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Papiercontainer angezündet

Ulm (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Freitag, gegen 23.45 Uhr, nach Wiblingen ausrücken. An der Papiersammelstelle in der Ravensburger Straße hatten Unbekannte den Inhalt von zwei Containern entzündet. Durch das Feuer wurden auch noch zwei nebenstehenden Behälter unbrauchbar. Eine Gefahr für Wohngebäude bestand zu keiner Zeit. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

