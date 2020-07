Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/Wstr.) Taschendiebstahl auf Supermarkt-Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 10.07.2020 zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr hielt sich eine 83jährige Frau aus Neustadt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Martin-Luther-Straße auf. Sie war gerade dabei ihren Einkaufswagen zurückzubringen, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Die Geschädigte bemerkte, dass hinter ihr noch eine junge Dame stand, schenkte dieser aber aufgrund des Gesprächs keine Aufmerksamkeit. Zu Hause stellte sie fest, dass ihr Rucksack, den sie verschlossen auf dem Rücken trug, offenstand und ihre Geldbörse, sowie Lebensmittel entwendet wurden. Den Mann beschrieb sie als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kräftig mit dunklem Haar. Er sprach nach Angaben der Geschädigten gebrochenes Englisch. Die Frau sei ca. 25 Jahre alt und klein gewesen, trug dunkle Kleidung und hatte dunkle, kurze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Neustadt empfiehlt Ihnen, ihre Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und diese nicht unbeobachtet zu lassen.

