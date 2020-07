Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.07.2020 wurde ein 49-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall im Triftweg in Bad Dürkheim verletzt. Vor dem Rollerfahrer fuhr ein Fiat Transporter, dessen 41-jährige Fahrerin aufgrund eines entgegenkommenden Müllfahrzeuges abbremste, den Rückwärtsgang einlegte und zurücksetzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Oberschenkelfraktur und eine Fraktur am rechten Arm zu. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von 3000 Euro, am Fiat Transporter von 300 Euro. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch den Baubetriebshof gebunden.

