Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - beide Kennzeichen entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 08.07.2020 bis 09.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichen eines Opel Astra. Der 31-jährige Halter hatte seinen PKW auf dem Parkplatz am Bahnhof in Freinsheim geparkt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell