Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein unterwegs

Stolzenau (ots)

Am Montag, dem 14.09.2020, um 23.40 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Liebenauer die Weserstraße in 31592 Stolzenau. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sein Fahrzeug war nicht zugelassen und nicht versichert. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Zudem stand der Fahrzeugführer unter Alkohol-und Drogeneinfluß. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

