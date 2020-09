Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Über 200 Briefsendungen wurden im Altpapiercontainer entsorgt.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Sonntag wurden in einer Altpapiertonne in Bad Nenndorf, Horster Straße, durch eine aufmerksame Nenndorfer Bürgerin 170 Briefe und ca. 100 Großbriefe gefunden. Die Briefe wurden zunächst sichergestellt und warten noch auf die Zustellung. Die Polizei Bad Nenndorf wird die Briefe nach der Prüfung durch die Post, wieder in die Zustellung durch die Post geben. Es wird derzeit wegen Verletzung des Postgeheimnisses ermittelt. Es handelt sich um Briefe aus dem gesamten Bereich des Stadtgebietes Bad Nenndorf.

