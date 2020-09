Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrerin durch Ladung eines umkippenden LKW verletzt

Nienburg (ots)

UCHTE (jah) - Am heutigen Tag kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. In Uchte auf der Straße Zur Ihle überholte eine Sattelzugmachine nebst Anhänger eine Radfahrerin, als der Anhänger des LKW aus bislang ungeklärter Ursache ins "Schlingern" geriet. Der 42-jährige LKW-Führer aus Rahden konnte ein Umkippen des Gespanns nicht vermeiden, so dass die Ladung, Kompostierabfall, die Radfahrerin zur Seite warf und komplett überschüttete. Die 65-jährige Frau aus Uchte konnte erst kurze Zeit später durch die hinzugerufene Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sulingen verbracht. Der vorsorglich hinzugezogene Rettungshubschrauber Christoph 6 aus Bremen musste nicht weiter eingesetzt werden. Der LKW-Führer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und musste mit dem RTW ins Krankenhaus nach Nienburg verbacht werden. Zur Zeit wird der verschüttete Kompostierabfall des vollbeladenen LKW umverladen und auch die Bergung des LKW wird weiter andauern. Diesbezüglich wurde eine Kran zur Unfallstelle bestellt. Die Staatsanwaltschaft in Verden hat derweil die Beschlagnahme des verursachenden Kraftfahrzeuges angeordnet.

