Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Einbrüche im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Im Verlauf des Dienstags (04.08.2020) brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße in Loxstedt ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Geestland/Langen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.08./05.08.) versuchten bisher unbekannte Täter die Haupteingangstür eines Einfamilienhauses in Langen in der Straße "Im Sickviertel" aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04744-73166-43 entgegen.

