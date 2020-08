POL-CUX: Fahrt mit nicht zugelassenem PKW ++++ Fahrt auf einem nicht zugelassenen "Pocket-Bike" ohne Führerschein ++++ Ohne Führerschein und unter Alkohol und Betäubungsmittel am Steuer

Polizeiinspektion Cuxhaven

Fahrt mit nicht zugelassenem PKW

Cuxhaven/Groden. Am Mittwochnachmittag (05.08.2020) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven einen 25-jährigen Dresdener mit seinem PKW im Bereich Groden. An den angebrachten Kennzeichen waren keine Zulassungssiegel vorhanden. Der Fahrzeugführer gab an, dass er mit dem PKW nur schnell habe den Luftdruck kontrollieren wollen, um im Anschluss mit dem PKW zum TÜV zu fahren. Die Weiterfahrt ihm untersagt.

Fahrt auf einem nicht zugelassenen "Pocket-Bike" ohne Führerschein

Geestland/Kührstedt. Mittwochvormittag (05.08.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 18-jährigen Geestländer, nachdem dieser den Beamten auf einem so genannten "Pocket-Bike" ohne Kennzeichen entgegen kam. Bei der Kontrolle stellte sich raus, dass der Heranwachsende keine Fahrerlaubnis (Führerscheinklasse AM) besaß. Diese habe er bereits vor einiger Zeit abgeben müssen, als er ohne Fahrerlaubnis mit einem PKW unterwegs war. Darüber hinaus war das "Pocket-Bike" nicht zugelassen. Der jungen Mann war wenig einsichtig, ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Geestland/Langen. Mittwochnacht (05.08.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 23:45 Uhr einen 39-jährigen Bremerhavener im Bereich der Sieverner Straße in Geestland. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits behördlich entzogen worden war. Zudem stand er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwarten nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Halterin des Fahrzeugs (Ehefrau), welche auf dem Beifahrersitz saß und die Fahrt zugelassen hatte, muss ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen.

