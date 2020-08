Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung

Geestland/Sievern. Am Dienstag (04.08.2020) wurde der Polizei Geestland eine Müllablagerung in der Feldmark Sievern gemeldet. An einem Feldweg ca. 200m von der Kreisstraße 66 entfernt wurden am Wegesrand diverse Elektrogroßgeräte und Möbelstücke gefunden. An einem Kühlschrank und einer Tischplatte waren auffällige Sticker angebracht. Wer Hinweise zur Herkunft des Mülls machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743/9280) zu melden.

