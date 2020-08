Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Junger Mann in Schiffdorf angegangen, Täter flüchten ohne Beute ++++ PKW entwendet

Cuxhaven (ots)

Junger Mann in Schiffdorf angegangen, Täter flüchten ohne Beute

Schiffdorf. Am vergangenen Sonntag (02.08.2020) wurde ein 19-jähriger Mann zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr von zwei unbekannten Männern in der Schleusenstraße angegangen. Einer der Männer forderte ihn auf, das Geld herauszugeben. Nachdem das Opfer dies verweigerte, schlug dieser Mann ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute. Kurz zuvor hatte der junge Mann Geld bei der Sparkasse in Schiffdorf abgehoben.

Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben:

Täter Nr.1: ca. 185 cm - 190 cm groß, braune Haare, kein Bart, lange schwarze Hose, schwarzes Oberteil (vermutlich Strickjacke), schwarze Schuhe, Sprache: deutsch

Täter Nr. 2: ca. 185 cm - 190 cm groß, braune Haare, dunkler Vollbart, lange schwarze Hose, schwarze Lederjacke, schwarze Schuhe, Sprache: deutsch

+++++

PKW entwendet

Loxstedt/Donnern. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.08./05.08.2020) wurde in der Hosermühlener Straße ein ordnungsgemäß verschlossener PKW BMW (320 D) mit HH-Autokennzeichen (amtliches Kz.: HH-CW 956), Bj. 2014, Farbe: blau, vom Grundstück des Geschädigten entwendet.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Schiffdorf (Telefon (04706/948-0) entgegen.

