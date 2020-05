Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn - Wer hat was gesehen?

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 22.05.2020, kam es um 14:45 Uhr, in der Hohenzollernstraße in Höhe der Heinrich-Ries-Halle zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Audi.

Die Beteiligten schildern den Hergang unterschiedlich, so dass die Polizei Zeugen zur Klärung des Sachverhaltes sucht.

An dem Audi und der Straßenbahn entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es bis 15:30 Uhr zum Rückstau im Straßenbahnverkehr.

Wer hat den Unfall beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwacher Oggersheim unter 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

