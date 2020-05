Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jähriger mit Softair-Pistole unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 22.05.2020, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad im Bereich eines Supermarktes in der Edigheimer Straße. Dabei hielt er eine Pistole in der Hand. Eine Polizeistreife konnte den jungen Mann kurze Zeit später kontrollieren. Dabei stellte es sich heraus, dass es sich um eine Softair-Waffe handelte. Sie wurde sichergestellt. Eine Erklärung für sein Verhalten gab er nicht. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

