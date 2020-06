POL-SI: Nachbarin entdeckt Einbruch: Polizei fahndet nach Einbrecher-Duo mit dunklem Kleinwagen - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Nachbarin entdeckt Einbruch: Polizei fahndet nach Einbrecher-Duo mit dunklem Kleinwagen

Wilnsdorf-Anzhausen

Am Freitagvormittag (19.06.2020) hat eine Anwohnerin verdächtige Personen auf dem Grundstück eines Nachbarhauses entdeckt. Gegen 10:45 Uhr beobachtete die aufmerksame Dame zwei Personen, die sich unberechtigt an einem Haus in der Deuzer Straße aufhielten. Sie verständigte die Polizei, die zu dem besagten Objekt eilte und eine aufgebrochene Tür feststellte. Bei der Überprüfung des Hauses stießen die Ordnungshüter auf Spuren, die einen Einbruch bestätigten.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Der Mann hatte kurze, schwarze Haare, sein Alter wurde auf Mitte 20 geschätzt.

Die Frau wurde als klein und zierlich beschrieben. Sie habe zudem eine osteuropäische Erscheinung mit langen, dunklen, gelockten Haaren und eine schiefe Nase. Ihr Alter wurde ebenfalls auf Mitte 20 geschätzt. Sie sprach gebrochen Deutsch.

Nach ersten Erkenntnissen hatte das verdächtige Duo den Tatort bereits mit einem dunklen Kleinwagen mit der Kennung WAK-?? verlassen. Das Auto habe zuvor im Bereich der Deuzer Straße / Am Obstgarten gestanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Es ist nicht auszuschließen, dass das Einbrecher-Team weitere Taten im südlichen Siegerland begehen wird.

Die Polizei rät:

Seien Sie aufmerksam! Wählen Sie 110 bei verdächtigen Beobachtungen!

Hinweise zu den Flüchtigen und dem von ihnen benutzten Auto nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

Die Polizei berät Sie kostenlos zum Thema "Einbruchschutz".

