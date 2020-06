Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der Nordrampe - Lkw und Pkw stoßen zusammen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der HTS/Nordrampe kam es gestern am frühen Abend. Ein Lkw und eine Pkw stießen zusammen. Der Pkw-Fahrer verletzt sich leicht, der Sachschaden beträgt circa 10.000,- Euro.

Am Mittwochabend (17.06.2020), gegen 18:00 Uhr, befährt ein 78-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Nordrampe in Weidenau. Er möchte auf die Hüttentalstraße in Richtung Siegen auffahren. Zunächst hält er noch am Stopp-Schild, fährt dann aber los und wechselt unmittelbar auf den linken Fahrstreifen. Auf diesem Fahrstreifen fährt genau zu diesem Zeitpunkt ein 54-Jähriger mit seinem Iveco-Lkw. Pkw und Lkw stoßen zusammen.

Der Pkw-Fahrer verletzt sich leicht. Geschätzter Gesamtsachschaden 10.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell