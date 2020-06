Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Begleitung des landesweiten Verkehrssicherheitstages 2020 #FAHRsicherRAD - heutiger Beitrag: Licht und Sichtbarkeit (mit Bildern)

Wilhelmshaven. Jever. Varel (ots)

"Licht kann Leben retten!" Unter diesem Motto startet die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit dem ersten Beitrag die Begleitung des landesweiten Verkehrssicherheitstages 2020. "Viele Verkehrsunfälle geschehen durch das "Nicht gesehen werden!", erklärt Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Wilhelmshaven Friesland, und gibt Tipps zum verkehrssicheren Fahrrad und die richtige Bekleidung. 1. Seien Sie die hellste Leuchte auf dem Radweg! Die richtige Beleuchtung am Rad ist wohl das Wichtigste beim Fahrradfahren im Dunkeln. So wichtig, dass es dazu einen eignen Paragraphen in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gibt (§67). Pflicht sind eine weiße Vorderleuchte, eine rote Schlussleuchte inkl. Katzenauge, seitliche Reflektoren und gelbe Rückstrahler an den Pedalen. 2. Helle Kleidung nicht nur im Herbst und Winter Triste Farben bei trübem Wetter? Besser nicht! Wer Grautöne oder gar schwarz trägt, kann bei schlechten Lichtverhältnissen leicht übersehen werden. Besonders außerorts, wo es wenige Lichtquellen gibt, erhöht helle Kleidung die Sichtbarkeit von Radfahrern und Fußgängern erheblich. Wer gedeckte Farben liebt, ist mit dem Zwiebellook gut beraten: Farbenfrohe Funktionskleidung sollte zumindest im Straßenverkehr die oberste Schicht darstellen. Denn Fakt ist, erst aus 25 Metern erkennen Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer mit dunkler Kleidung. Noch praktischer ist eine Fahrradbekleidung mit reflektierenden Elementen oder fluoreszierender Wirkung. Die ganze Kontur des Radfahrenden wird dadurch erkennbar. Im Scheinwerferlicht eines Autos ist man so bis zu 150 Meter sichtbar. 3. Rücksicht nehmen Aber für alle Verkehrsteilnehmer gilt: im Herbst und Winter besonders umsichtig und lieber etwas langsamer unterwegs sein. Bei gedrosselter Geschwindigkeit und mit geschärften Sinnen sind andere Verkehrsteilnehmer weniger leicht zu übersehen. 4. Zur eigenen Sicherheit Obwohl der Schutzhelm für Fahrradfahrer keine Pflicht ist, sollte er immer, besonders auch in der dunklen Jahreszeit, für die eigene Sicherheit genutzt werden. Je rutschiger es draußen wird, desto größer wird das Unfallrisiko auch für Radfahrer. +++ Begleitung des landesweiten Verkehrssicherheitstages 2020 +++ Die Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich auch in diesem Jahr am landesweiten Verkehrssicherheitstag, der 2005 vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat ins Leben gerufen wurde. War der Tag bislang von zahlreichen landesweiten Veranstaltungen in der Öffentlichkeit geprägt, ist es dieses Jahr anders: Aufgrund der Corona-Infektionsgefahr ist beabsichtigt, rund um den 'Tag der Verkehrssicherheit' am 20. Juni 2020 sowie am Tag selbst Informationen zur Verkehrsunfallprävention landesweit hauptsächlich digital zu verbreiten. In diesem Jahr steht dabei der Fahrradverkehr im Fokus. Hier geht es zu unseren Auftaktpressemitteilung von 11. Juni 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4620847 +++ Ihre Ansprechpartner vor Ort +++ Die Verkehrssicherheitsberater bieten eine individuelle Beratung nicht nur während dieser Aktion sondern ganzjährig an und können nach wie vor wie folgt kontaktiert werden: Dominik Tjaden ist telefonisch unter 04421/942-109 bzw. per E-Mail unter praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Im Landkreis Friesland stehen Ihnen Tanja Horst unter der Rufnummer 04461/9211-181 und Eugen Schnettler für den Bereich Varel unter der Rufnummer 04451/923-146 zur Verfügung.

