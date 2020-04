Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheunenbrand in Verl-Kaunitz

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwochmittag (08.04., 13.30 Uhr) über einen Scheunenbrand an der Kattenheider Straße informiert.

Beim Eintreffen war der Brand bereits in voller Ausdehnung, so dass die Scheune trotz eingeleiteter Löscharbeiten bis auf die Grundmauern niederbrannte. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Drei in der Scheune eingelagerte Autos sowie ein Traktor wurden durch das Feuer zerstört.

Zeugenangaben nach habe Funkenflug beim Abbrennen von Gartenabfällen auf das Gebäude übergegriffen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 150 000 Euro.

