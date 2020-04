Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen am Osterwochenende - insbesondere an Karfreitag

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Zusammentreffen von Fans getunter Fahrzeuge an Karfreitag sind seit Jahren Tradition. Auch im Kreis Gütersloh finden regelmäßig diese Treffen statt. Im Allgemeinen trafen sich die Autofreunde auf größeren Parkplätzen, um unter Gleichgesinnten ihrem Hobby nachzugehen.

Ein kleiner Teil der Szene veranstaltete auch schon illegale Autorennen, fiel durch durchdrehende Reifen beim Anfahren auf und auch durch eine hohe Lärmbelästigung.

Um diesen illegalen Begleiterscheinungen entgegenzutreten, fanden in den vergangenen Jahren an Karfreitag verstärkte Kontrollen der Polizei statt. Wie bereits immer wieder berichtet, nutzten ein Großteil der Tuner den Tag, um unter Einhaltung aller Vorschriften ihre Fahrzeuge zur Schau zu stellen. Dennoch gab es einzelne Ausreißer.

Dieses Jahr werden diese Zusammentreffen durch die Regelungen der Coronaschutzverordnung erschwert. Die Polizei Gütersloh weist darauf hin, dass im Zuge der Kontrollen rund um den Karfreitag auch die Einhaltung der Verordnung im Fokus der Beamten steht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet bei einem engen Beisammenstehen in kleineren Gruppen oder bei einer Autofahrt mit mehr als zwei Personen in einem Auto, welche nicht verwandt sind oder in einem Haushalt leben.

Über den Karfreitag hinaus, werden insbesondere Motorradfahrer das Osterwochenende für einen Ausflug nutzen wollen. Motorradtouren sind grundsätzlich nicht verboten. Dennoch: Wo sich mehr als zwei Motorradfahrende treffen, greift das Kontaktverbot. Ausnahmen bilden hier natürlich die Familienmitglieder, aber auch zwingend berufliche Gründe wie beispielsweise Fahrgemeinschaften. Unser Rat: Machen Sie sich vor einer Tour über deren Sinn in dieser besonderen Zeit Gedanken. Auch vor dem Hintergrund möglicher Verletzungsrisiken und einem damit verbundenen Krankenhausaufenthalt. Trotz der derzeitigen Lage werden weiterhin Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen stattfinden. Besondere Verstöße werden seitens der Polizei verfolgt und Verstöße konsequent geahndet.

