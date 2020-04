Polizei Gütersloh

POL-GT: Kriminaldirektor Ulrich Hemicker in den Ruhestand verabschiedet

Kreis Gütersloh (MS) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh verabschiedete am gestrigen Montag (06.04.) Kriminaldirektor Ulrich Hemicker in den Ruhestand. Landrat Sven-Georg Adenauer überreichte dem Leiter der Direktion Kriminalität die Ruhestandsurkunde. Auf den Händedruck des Behördenleiters musste der zukünftige Pensionär im Sinne des Infektionsschutzes leider verzichten.

Ulrich Hemicker war fast 43 Jahre im Polizeidienst. Am 03. Oktober 1977 trat der gebürtige Lüdenscheider in die Polizei ein. Nach der Grundausbildung in der Landespolizeischule in Selm diente er dreieinhalb Jahre im Polizeipräsidium Köln. Von November 1982 bis November 1985 studierte er an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln und legte erfolgreich die Fachprüfung für den gehobenen Polizeidienst ab.

Vor Beginn seiner Ausbildung zum Polizeirat war er ab November 1985 zunächst als Wachdienstführer und ab Juni 1987 als Sachbearbeiter im Polizeipräsidium Duisburg beschäftigt. Nach Stationen in Düsseldorf, Hagen und Dortmund, wo er von Februar 1994 bis August 2003 verschiedene leitende Positionen innehatte, wechselte er zu September 2003 als Dozent an die Polizeiführungsakademie Münster. Am 01. Oktober 2011 übernahm er die Leitung der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis und im November 2014 schließlich die Leitung der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Gütersloh.

Der Abschied aus Gütersloh und vom aktiven Dienst fällt Ulrich Hemicker schwer. In Zeiten von Corona wäre der Kriminaldirektor gerne an der Seite der Kolleginnen und Kollegen im aktiven Dienst geblieben. Aufgrund seiner verbleibenden Urlaubstage hat der Ruhestand gefühlt bereits begonnen, mit tollem Frühlingswetter, das der baldige Pensionär bei Spaziergängen und im Garten genießt. Ab dem 01. Mai heißt es für ihn dann offiziell "außer Dienst". Ulrich Hemicker plant, sich einem neuen Hobby zu widmen und sich beim Golf spielen versuchen. Auch einige Reiseziele hat er sich bereits ausgesucht, die er besuchen möchte, sobald es wieder möglich ist.

Mit nötigem Abstand gratulierten neben Landrat Sven-Georg Adenauer auch der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl sowie weitere Führungskräfte der Kreispolizeibehörde Gütersloh zur Pensionierung.

