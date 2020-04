Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Radfahrer - 82-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Samstagnachmittag (04.04., 15.05 Uhr) kollidierte auf der Straße Am Postdamm ein Radfahrer mit einem Pkw, so dass sich der Radfahrer schwere Verletzungen zuzog.

Ein 28-jähriger Rietberger befuhr mit einem Kia die Straße Am Postdamm, in Richtung Neuenkirchen. Als ein 82-jähriger Radfahrer im Einmündungsbereich Druffeler Straße beabsichtigte die Fahrbahn zu queren, kam es zu der folgenschweren Kollision mit dem Kia-Fahrer.

Der gestürzte 82-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück wurde durch Rettungskräfte vor Ort zunächst erstversorgt und anschließend durch einen Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Klinikum transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell