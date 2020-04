Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - 18-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Ein 18-jähriger Gütersloher stürzte am frühen Sonntag-abend (05.04., 18.40 Uhr) mit seinem Suzuki-Motorrad im Kreuzungsbereich Güters-loher Straße/ Tecklenburger Weg in Herzebrock und verletzte sich hierbei schwer.

Der Kradfahrer befuhr die Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh, als die Ampel an der Kreuzung Gütersloher Straße/ Tecklenburger Weg auf Rotlicht wechselte. Den Erkenntnissen nach verlor der 18-Jährige aufgrund einer abrupt starken Brem-sung die Kontrolle und stürzte in der Folge.

Durch verständigte Rettungskräfte wurde der Kradfahrer zur stationären Behand-lung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Bei dem Alleinunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.

