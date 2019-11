Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung

Polizei sucht Handydiebe mit Foto

Moers (ots)

Am 29.05.2019 gegen 10.40 Uhr betraten drei bislang unbekannte Täter ein Handygeschäft an der Homberger Straße. In einem unbeobachteten Moment rissen zwei der Täter zwei Smartphones mit Sicherung aus einer Auslage und verließen fluchtartig das Geschäft. Sie flüchteten in Richtung Ostring. Die Täter stahlen zwei Smartphones der Marke Apple, ein XR und ein XS Max.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Wer kann Angaben zu den drei jungen Männern oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

Die Bilder sind im Fahndungsportal NRW unter diesem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/moers-besonders-schwerer-fall-des-ladendiebstahls

