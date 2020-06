Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mehrere Farbschmierereien in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht zum Sonntag, 14.06.2020, in der Werdumer Straße und in der Annenstraße diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt.

Die bislang unbekannten Täter beschmierten u.a. die Außenfassaden von Mehrfamilienhäusern, einer Bäckerei, sowie einem angrenzenden Parkplatz. Außerdem befanden sich Farbbeschmierungen auf dem Bürgersteig und auf der Straße. Hierbei nutzten sie zum Teil rötliche Farbe.

Zeugen, die die Taten oder verdächtige Personen in den Straßenzügen bzw. anderweitig Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

