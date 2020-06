Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 25-Jährigen ein

Zetel (ots)

Ein 25-jähriger Vareler geriet am Sonntagabend gegen 23:40 Uhr mit seinem Pkw in der Straße "Südenburg" in Zetel in eine Verkehrskontrolle.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige unter Einfluss von Marihuana stand und der Versicherungsschutz am Pkw des Mannes erloschen war. Die Beamten stellten die Kennzeichen und den Fahrzeugschein sicher. Dem 25-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Neben einem zu erwartenden Fahrverbot muss sich der junge Mann Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

