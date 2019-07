Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Kasse bei Einbruch in Lokal gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine Kasse mit einer geringen Menge an Bargeld entwendete ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Lokal in der Langen Rötterstraße. Eine Zeugin meldete der Polizei am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, dass die Eingangstür des Lokals beschädigt worden war. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass sich ein bislang Unbekannter durch Aufhebeln der Schiebetür Zutritt verschafft hatte. Außer der Kasse wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

