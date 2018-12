POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots) - Aalen: Nach Ausweichmanöver auf dem Dach gelandet

Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin ist am Sonntagabend auf der Himmlinger Steige von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Frau war um 21:43 Uhr in Richtung Aalen unterwegs, als ihr ein Tier in die Quere kam. Beim Ausweichmanöver kam sie auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich anschließend an einer Böschung und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Frau konnte unverletzt aus dem Fahrzeug aussteigen. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert.

Aalen: Randalierer

Ein psychisch auffälliger Mann ist am Montagvormittag auf dem Marktplatz ausgerastet. Der 36 Jahre alte Mann hatte kurz vor 10:00 Uhr unter anderem mehrere Passanten angepöbelt und wild herumgeschrien. Eine Frau hatte er an den Schultern gepackt und geschüttelt. Der Mann wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Mutlangen: Automatenaufbruch scheiterte

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend, gegen 17:30 Uhr versucht einen SB-Staubsaugerautomat in der Gmünder Straße aufzubrechen. Nachdem dies dem Unbekannten nicht gelang, entfernte er sich unverrichteter Dinge mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte vom Tatort.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Auto mutwillig beschädigt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag einen geparkten Pkw, Soda am Schapfenbach beschädigt. Der Täter hatte die Tankdeckelklappe nach außen gebogen und den Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wurde auf circa 400 Euro beziffert.

Aalen: Radfahrer bringt Fußgängerin zu Fall

Schwere Verletzungen hat am Montagmorgen eine 76 Jahre alte Fußgängerin nach einem Unfall mit einem Radfahrer erlitten. Ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer hatte um 07:30 Uhr einen Gehweg in der Friedhofstraße befahren und hierbei die Fußgängerin gestreift, die dadurch zu Fall kam. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenahaus eingeliefert

