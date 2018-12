POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennende Holzstapel - einige Sachbeschädigungen - Einbruch - Reizgas auf Toilette - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Auto beschädigt

Auf dem Gelände eines Restaurants im Schmidener Weg wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein Mercedes mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hat ein Kutschenrad auf das Fahrzeugheck geworfen und dabei das Auto erheblich beschädigt. Wer Hinweise zur Tat und auf den unbekannten Vandalen machen kann, sollte sich bitte mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Backnang-Waldrems: Auffahrunfall

Ein bislang unbekannter PKW Lenker fuhr am Sonntag gegen 17 Uhr auf der B14 in Richtung Maubach. Als er unerlaubterweise nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, musste er bei Gegenverkehr anhalten. Auch die drei hinter ihm fahrenden Pkw-Lenker mussten deshalb anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 22-jähriger Fiat Fahrer zu spät, der auf das Heck eines Opels auffuhr und diesen auf noch zwei davor stehende Pkw aufschob. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10.000 Euro

Backnang: Vandalismus

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr rissen bislang unbekannte Jugendliche die Ausfahrtsschranke des Parkhauses Stadtmitte ab und verursachten hierbei erheblichen Schaden. Zudem wurde in der Nacht zum Sonntag im Seehofweg ein Pkw BMW eines Anwohners zerkratzt. Die Polizei geht von einem Schaden von 4.000 Euro aus. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Fellbach/Weinstadt: Brennende Holzstapel

In der Nacht zum Sonntag brannten wieder zwei Holzstapel. Kurz vor 4 Uhr rückte die örtliche Feuerwehr aus, nachdem ein Feuer in der Weinstraße bei Schnait in Richtung Manolzweiler gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stapel bereits komplett in Flammen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 300 Euro.

Kurz nach 6 Uhr brannte der nächste Holzstapel. Dieses Mal in einem Gartengrundstück in der Steigstraße in Fellbach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle und meldeten etwa 20 Minuten nach Alarmeingang bereits, dass das Feuer gelöscht ist. Hier wird der Schaden auf ca. 500 Euro beziffert. Die Brände wurden vermutlich vorsätzlich gelegt. Von einem Tatzusammenhang wird ausgegangen.

Weinstadt: Auto aufgebrochen

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 5:45 Uhr haben Unbekannte einen in der Brückenstraße abgestellten PKW der Marke Hyundai aufgebrochen. Entwendet wurde scheinbar nichts. Die Höhe des Sachschadens noch unklar.

Die Polizei Waiblingen nimmt dazu Hinweise unter Telefon 07151 950-422 entgegen.

Waiblingen: Reifen zerstochen

Von einem Unbekannten wurde am Sonntag zwischen Mitternacht und 11:00 Uhr an einem in der Heinrich-Küderli-Straße geparkten PKW Fiat zwei Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422 entgegen.

Waiblingen: Beim Rangieren auf Auto aufgefahren

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Westtangente kam es am Sonntag gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall als ein 61 Jahre alter Toyota-Lenker rangieren wollte. Der Toyota-Fahrer wollte rückwärts aus dem Tankstellengelände ausfahren, als er auf einen geparkten Audi auffuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Hallenbad

Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Räumen des Hallenbades in der Hegnacher Kirchstraße. Die Eindringlinge schlugen dazu am Freitag zwischen 22:00 und 23:40 Uhr eine Scheibe ein. Entwendet wurde offenbar nichts.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Winnenden: Daimler-Fahrer begeht Unfallflucht

Der Fahrer einer silbernen Daimler Benz A-Klasse hat am Samstag gegen 17:30 Uhr beim Rangieren in der Straße Steinhäusle ein dort geparktes Wohnmobil der Marke Fiat beschädigt. Anschließend entfernte sich der Daimler-Fahrer vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein aufmerksamer Passant konnte den Unfall beobachten.

Hinweise zu dem geflüchteten Unfallfahrer nimmt die Polizei unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Berglen-Oppelsbohm: Sachbeschädigung an Autohaus - Scheibe zerstört

Ein Vandale schlug zwischen Samstag und Sonntag an einem Autohaus in der Mozartstraße mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei Winnenden nimmt Hinweise unter Telefon 074195 694-0 entgegen.

Winnenden: Reizgas in Toilette versprüht

Ein Unbekannter hat in der Herrentoilette am Busbahnhof am Sonntagnachmittag kurz vor 17:00 Uhr offenbar Reizgas versprüht. Drei Personen erlitten dadurch Augenreizungen.

Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Fellbach - Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines dunklen SUV befuhr am Sonntag gegen 01:00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Rommelshauser Straße in Richtung Fellbach. Kurz vor Ortseingang Fellbach nutzte er die Sperrfläche, um den Mercedes einer 21-jährigen Fahrerin zu überholen. Hierbei beschädigte er das Heck des Mercedes und überfuhr mehrere Warnbarken. Anschließend fuhr er ohne anzuhalten über die Bühlstraße weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Winnenden: In Leitplanke gekracht

Auf der B 14 zwischen den Anschlussstellen Winnenden und Winnenden-West ereignete sich am Sonntag kurz vor Mitternacht ein Unfall. Ein 20-jähriger Golf-Fahrer fuhr in Richtung Backnang, als er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und unkontrolliert in die Leitplanke krachte. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Das Auto des jungen Autofahrers wurde abgeschleppt.

