POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl - Kennzeichen entwendet und Räder aufgeschlitzt - PKW prallt gegen Baum - Unfälle

Aalen (ots) - Gerabronn: PKW prallt gegen Baum

Am Sonntag um 21:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lenker eines PKW Dacia die Kreisstraße 2519 von Amlishagen in Richtung Horschhof. In einer dortigen Rechtskurve kam das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn, aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit des Fahrers, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Gerabronn: Kennzeichen entwendet und Räder aufgeschlitzt

An einem PKW BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Zum Spritzenhaus abgestellt war, wurden zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend alle vier Reifen aufgeschlitzt und zudem beide Kennzeichen entwendet. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Satteldorf: Großer Schaden beim Rangieren

Bereits am Donnerstag um 02:00 Uhr rangierte ein 71-jähriger Lenker eines IVECO-LKW an einer Tankstelle auf dem Euro-Rastpark Satteldorf in der Marco-Polo-Straße. Hierbei beschädigte er eine Zapfsäule, so dass am LKW ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro und an der Zapfsäule in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Straße Im Espele beschädigte am Sonntag um 10:15 Uhr eine 38-jährige Ford-Fahrerin einen gegenüber dem Parkplatz abgestellten Daimler-Benz. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Insgesamt etwa 500 Liter Dieselkraftstoff wurden aus einem Sattelzug abgepumpt, welcher am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz Kochertalbrücke, zwischen den Autobahnanschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall abgestellt war. Nachdem die bislang unbekannten Täter den Tankdeckel aufgebrochen hatten, wurde der Kraftstoff im Wert von etwa 725 Euro abgepumpt. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

