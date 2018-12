POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 2 x schwer Verletzt, PKW prallt gegen Baum - Unfälle aufgrund Straßenglätte - Unfall beim Überholen - Sonstiges

Aalen (ots) - Blaufelden: PKW fährt über Stützfuß

Am Freitag um kurz vor 08:45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW Audi A3 die Bundesstraße 290 von Rot am See in Richtung Blaufelden. Auf Höhe des Schuckhofes überfuhr der 29-Jährige einen Gegenstand und beschädigte hierbei sein Fahrzeug. Wie sich später herausstellte handelte es sich bei diesem Gegenstand um einen metallenen Stützfuß eines Containers oder eines Baugerüstes, welcher vermutlich zuvor von einem Fahrzeug oder einem Anhänger auf die Straße gefallen war. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Frankenhardt: PKW kommt aufgrund Straßenglätte von der Fahrbahn ab

Am Montag um 06:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lenker eines PKW VW Golf die Kreisstraße 2665 zwischen Waldbuch und Oberspeltach. Aufgrund Straßenglätte kam das Fahrzeug ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mindestens zweimal, durchbrach einen Zaun und kam an einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Wolpertshausen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Montag um kurz nach 10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lenker eines Mercedes-Sprinter die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg, im Bereich einer dortigen Wanderbaustelle, bemerkte der Sprinter-Fahrer nicht, dass der vor ihm fahrende 58-jährige Lenker eines PKW BMW verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Stimpfach: PKW prallt gegen Baum - zwei schwer Verletzte

Am Montag um 07:50 Uhr fuhr ein 43-jähriger Lenker eines PKW Skoda auf der Zehnthausstraße in Richtung Stimpfach. Etwa 100 Meter nach dem Ortsschild von Stimpfach geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen und rutschigen Fahrbahn ins Schleudern. Der Skoda kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen dortigen Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer sowie dessen achtjähriger Sohn schwer verletzt. Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Montag um 11:20 Uhr wollte ein 52-jähriger Lenker eines Porsches in der Marktstraße rückwärts ausparken. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeug einen dahinter geparkten PKW Skoda. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Untermünkheim: PKW prallt in die Leitplanken

Am Montag um 9 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW VW Bora die Bundesstraße 19 von Steigenhaus in Richtung Untermünkheim. Im Bereich der sogenannten Dobelkurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Leitplanken. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und kam im Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Ilshofen: Unfall beim Überholen

Am Montag um kurz nach 7 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Kreisstraße 2668 zwischen Oberaspach und Ilshofen. Etwa 100 Meter nach Oberaspach wollte ein 27-jähriger BMW-Fahrer zwei vorausfahrende PKW überholen. Als er sich auf Höhe des vor ihm fahrenden PKW Seat Ibiza befand, scherte die 20-jährige Seat-Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei achtete sie nicht auf den BMW und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

