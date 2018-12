POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Eigentumsdelikte

Aalen (ots) - Aalen: Unter Alkoholeinfluss falsch abgebogen

Ein 58 Jahre alter Opelfahrer befuhr am Sonntag, gegen 21:15 Uhr die Hegelstraße und wollte nach links in die Schellingstraße abbiegen. Hierbei fuhr er auf der falschen Fahrbahnseite und stieß mit einem Volvo eines 47-Jährigen zusammen. Nachdem der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 15.000 Euro entstanden.

Aalen: Parkplatzrempler

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Robert-Bosch-Straße touchierte ein 37-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 18.30 Uhr einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Westhausen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Sonntag ein 26-jähriger Audi-Lenker, als er gegen 16.20 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen aus Unachtsamkeit kurz vor der Auffahrt zur BAB 7 auf den Pkw eines 44-jährigen Daimler-Lenkers auffuhr. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Aalen: Diebstahl von Motorroller

Zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag wurde ein Motorroller der Marke KYMCO, mit dem blauen Versicherungskennzeichen 722 JNJ entwendet, der vor einem Gebäude in der Friedrichstraße abgestellt war. Der Motorroller ist rot und hat eine schwarze Sitzbank und zwei schwarze Außenspiegel. Der Wert des Rollers wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfall auf Rastanlage

Auf der BAB-Rastanlage Ellwanger Berge Ost beschädigte gegen 15:00 Uhr ein 35-jähriger Mercedes-Lenker am Sonntagnachmittag beim Ausparken den hinter ihm vorbeifahrenden Pkw eines 26-jährigen Audi-Lenkers und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 41-jähriger BMW-Lenker, der am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr die Straße Maienwiesen befuhr, überfuhr aus Unachtsamkeit an der rechten Fahrbahnseite ein Pflanzenbeet samt dem darin eingepflanzten Bäumchen. Der Schaden am Fahrzeug sowie am Bäumchen beläuft sich auf insgesamt 1600 Euro.

Mögglingen: Gegen Verkehrsinsel gefahren

Einen Schaden von ca. 2100 Euro verursachte am Sonntagabend bei schlechter Sicht ein 84-jähriger Mercedes-Lenker, als er gegen 19.45 Uhr auf der Lauterstraße in Richtung Lautern fahrend gegen eine Verkehrsinsel am Ortsausgang fuhr. Dadurch wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Lorch: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben am Sonntag zwischen Mitternacht und 19:30 Uhr aus zwei geparkten Fahrzeugen in der Gmünder Straße jeweils einen kleinen Bargeldbetrag in Münzen entwendet. Die Fahrzeuge waren nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verschlossen.

Iggingen: Pkw beschädigt Sattelzugmaschine

Ein 34-jähriger VW-Lenker war am Sonntagabend gegen 19 Uhr aufgrund eines technischen Defekts mit seinem Fahrzeug auf der Unterbachenstraße fahrend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei eine auf einem Grundstück geparkte Sattelzugmaschine beschädigt. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Wißgoldingen: Von Fahrbahn abgekommen

Alleinbeteiligt kam am Sonntagmittag ein 24-jähriger VW-Lenker gegen 12.30 Uhr von der Fahrbahn ab, als er die L 1159 zwischen Rechberg und Wißgoldingen befuhr. Dabei wurde eine Leitplanke beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Der Sachschaden an der Leitplanke liegt bei mehreren hundert Euro.

Durlangen: Einbruch in Wohnhaus

Über die Terrassentüre drangen Unbekannte am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Danziger Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Mutwillig wurde an einem Pkw DACIA der linke Außenspiegel beschädigt, wodurch ein Sachschaden von circa 300 Euro entstanden ist. Das Fahrzeug war zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Rinderbacher Gasse, Einmündung Turmgasse abgestellt gewesen.

