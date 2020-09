Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei polnische Besucher auf Abwegen

Lauenau (ots)

(kso) Am Sonntag, 13.09.2020, gegen 18.50 Uhr, sind die Beamten des PK Bad Nenndorf zur Unterstützung der Besatzung eines Rettungswagens bei einer Identitätsfeststellung auf den Schulze-Weg im Deister zwischen Lauenau und Altenhagen II gerufen worden. Dort waren zwei polnische Besucher in Richtung Nienstädt unterwegs, wobei ein 52-jähriger Pole aufgrund seiner Alkoholisierung von 2,24 Promille gestürzt ist und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hat. Sein 45-jähriger Kumpel hatte "nur" 2,05 Promille. Nach vielem hin und her konntein Erfahrung gebracht werden, bei wem die beiden zu Besuch sind. Nach der Wundversorgung vor Ort wurden die beiden Männer anschließend zum Parkplatz "Hügelgräber" gebracht und dort ihrem telefonisch informierten Gastgeber übergeben.

