Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunkener Pedelecfahrer fährt gegen Bus

33106 Paderborn Wewer (ots)

Paderborn Betrunkener Pedelecfahrer fährt gegen Bus

(uk) Am späten Samstagabend ist in Wewer ein betrunkener Pedelecfahrer gegen einen Bus gefahren. Der Radfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Gegen 23.25 Uhr wurde die Polizei wegen eines Verkehrsunfalls zur Straße Alter Hellweg gerufen. Vor Ort trafen konnten die Beamten ermitteln, dass Minuten zuvor ein Pedelecfahrer (59) den Schutzstreifen des Alten Hellwegs in Fahrtrichtung Oberntudorf befahren hatte. Zeitgleich war ein Bus in gleicher Richtung unterwegs. Nachdem der Busfahrer (42) den Radfahrer überholt hatte, konnte er im Rückspiegel sehen wie der Pedelecfahrer den Schuztstreifen nach links verließ, um offensichtlich in die Straße Im Kirchenfelde abzubiegen. Dabei prallte er seitlich gegen den hinteren Teil des Busses und stürzte zu Boden, ohne sich dabei zu verletzen. Die Polizei stellte fest, dass der Zweiradfahrer deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte. Nachdem auch ein Alkoholtest positiv verlaufen war, wurde er zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden.

