Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer fährt auf abbiegenden Transporter auf

33165 Salzkotten (ots)

Salzkotten Motorradfahrer fährt auf abbiegenden Transporter auf

(uk) Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag in der Nähe von Salzkotten hat sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 56-jährige Biker hatte gegen 14.25 Uhr die Landstraße 637 aus Richtung Brenken kommend befahren. Wenige Meter vor der Kreuzung Liebfrauenweg/Mackeloh bemerkte der Zweiradfahrer zu spät, dass ein Transporter, der vor ihm fuhr,abbremste. Der 54-jährige Autofahrer wollte nach rechts in die Straße Mackeloh abbiegen und hatte dazu den Blinker gesetzt und seine Fahrt verlangsamt. Der Suzukifahrer versuchte noch bremsen, prallte aber auf das Heck des Transporters und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog er sich Verletzungen am Bein und an der Hand zu. Er wurde anschließend in einem herbeigerufenen Rettungswagen behandelt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 8000 Euro

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell