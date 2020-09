Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach Unfall dunkelfarbigen Kastenwagen

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Hermann-Löns-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Ein 30-Jähriger war am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr mit einem Auto in Richtung Sennelagerstraße unterwegs. Dort kam ihm ein unbekannter Fahrer entgegen. Obwohl die Fahrbahn durch am Rand abgestellte Autos verengt war, wollte der Fahrer noch an einem auf seiner Seite parkenden Seat Leon vorbeizufahren. Beim Versuch, rechtzeitig vor dem 30-Jährigen wieder einzuscheren, beschädigte er den Seat im Frontbereich.

Der Unfallfahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Bielefelder Straße fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der 30-Jährige klingelte an mehreren angrenzenden Häusern, fand den 31-jährigen Besitzer des Seats und verständigte die Polizei. Während des Unfalls soll zudem ein Mann mit zwei Hunden an der Stelle vorbeigegangen sein. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbigen Peugeot Partner-Kastenwagen mit Fenstern aus der ersten Baureihe handeln. Allerdings könnte als ähnliches Modell auch ein Citroen Berlingo in Betracht kommen. Das Fahrzeug hatte ein Paderborner Kennzeichen.

Die Polizei bittet Zeugen, besonders den männlichen Spaziergänger mit den beiden Hunden, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die 05251-3060 zu melden.

