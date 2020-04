POL-E: Essen: 23-Jähriger nach versuchtem Einbruch in Handy-Shop festgenommen - Zeugen gesucht

Polizei Essen

45127 E.-Stadtmitte: Der Alarm eines Handy-Shops an der Viehofer Straße ging am frühen Donnerstagmorgen, 02. April, los. Der Inhaber (27) meldete die Alarmauslösung der Polizei und schickte einen Mitarbeiter zur Viehofer Straße. Die Scheibe des Telefongeschäftes war eingeschlagen. Hinter der Fensterscheibe befinden sich diverse Mobilgeräte. Die Beamten stellten ein Loch in der Scheibe fest, wodurch problemlos gegriffen werden konnte. Womöglich wurde der mutmaßliche Einbrecher gestört, da nach jetzigem Stand keine Ware entwendet wurde. Der Mitarbeiter traf gegen 3 Uhr auf einen Zeugen, der sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte. Auf der Videokamera konnten die Beamten den mutmaßlichen Einbrecher sehen und leiteten die Personenbeschreibung an die Streifenwagen weiter, die bereits nach Tatverdächtigen fahndeten. Ein Fahrradfahrer, auf den die Beschreibung passte, fiel den Beamten im Bereich der I. Dellbrügge/Schwarze Meer auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist und sein mitgeführtes Fahrrad seit November 2019 als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem diverses Einbruchswerkzeug. Der Fahrradfahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die womöglich weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können. Vor allem der Zeuge, der Kontakt zum Mitarbeiter vor dem Geschäft hatte, wird gebeten sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an./ JH

