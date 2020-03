Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Diez (ots)

Am 16.03.20, am frühen Nachmittag, ereignete sich in der Straße Schloßberg ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez stieß beim Rückwärtsfahren mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Es wurde beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,72 Prom. Atemalkohol. Es wurden Folgemaßnahmen eingeleitet. Auf den Führerschein muss der Mann erst einmal verzichten.

