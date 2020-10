Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)Achstetten - Zusammenstoß beim Spurwechsel/ Ein Unfall mit mehreren Verletzen und Sachschaden ereignete sich am Sonntag auf der B30 bei Achstetten.

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein Ford auf der B 30. Die 43-jährige Fahrerin war aus Laupheim in Richtung Ulm unterwegs. Eine 31-Jährige steuerte einen VW auf der rechten Straßenseite in die gleiche Fahrtrichtung. Ohne Ankündigung wechselte die Ford Fahrerin von der linken auf die rechte Spur. Die beiden PKW stießen zusammen. Die Lenkerin des Fords verlor dann die Kontrolle, ihr Auto schleuderte und prallte gegen eine Leitplanke. Sie und ihre beiden Insassen im Alter von 22 und fünf Jahren wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Die Feuerwehr Laupheim sperrte die B30 für kurze Zeit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 8000 Euro.

Die Polizei mahnt vor dem Spurwechsel sowohl in den Außenspiegel und Innenspiegel zu blicken und einen Schulterblick zu machen. Fahrzeuge können sich im toten Winkel der Spiegel befinden und ohne Schulterblick nicht erkennbar sein. Fahren Sie sicher und vorrausschauend. Riskieren Sie keinen Unfall.

