Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebe machen Beute

Am Montag Mittag brachen Unbekannte in Heidenheim mehrere Autos auf.

Ulm (ots)

Der Opel parkte auf einem Parkplatz im Stiller Weg. Zwischen 11.20 und 12 Uhr schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Aus dem Fahrzeug nahm er eine Handtasche mit, in welcher sich ein Mobiltelefon und zwei Geldbeutel mit Bargeld befanden. Im gleichen Zeitraum knackte der Unbekannte dort noch einen weiteren parkenden Suzuki aufgebrochen. Ein weiteres Auto wurde am Montag Nachmittag in der Kanalstraße aufgebrochen.

Die Polizei rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an.

