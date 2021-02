Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Auf Ehefrau eingestochen

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Küchenmesser hat ein 82-jähriger Mann am Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung in der Ludwigsburger Stadtmitte mehrmals auf seine 86-jährige Ehefrau eingestochen und ihr dabei lebensbedrohliche Verletzungen beigebracht. Nachdem das Opfer noch selbst einen Notruf abgesetzt hatte, trafen Polizeibeamte die 86-Jährige und den Tatverdächtigen nach gewaltsamer Öffnung der Tür in der Wohnung an. Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht und ihr Ehemann wurde vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe fanden die Ermittler in der Wohnung auf und stellten sie sicher.

Der 82-Jährige wurde noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der gegen ihn beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde in Vollzug gesetzt und er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingewiesen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell