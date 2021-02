Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte stehlen Fahrzeugschlüssel

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten am Sonntagabend in Weil der Stadt nach zwei geflüchteten Dieben. Die beiden noch unbekannten Täter hatten sich zwischen 16.00 Uhr und 17.15 Uhr Zutritt in die Werkstatt eines Autohauses in der Josef-Beyerle-Straße verschafft. Sie stahlen mehrere Schlüssel, darunter auch Fahrzeugschlüssel. Die ungebetenen Gäste waren jedoch von Zeugen bemerkt worden, als sie sich auf dem Betriebshof aufhielten und vermutlich versuchten, die zu den Schlüsseln gehörenden PKW ausfindig zu machen. Als die Täter ihre Entdeckung bemerkten, machten sie sich zu Fuß aus dem Staub. Die beiden Unbekannten wurden als etwa 170 cm groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Sie haben kürzere, dunkle Haare. Beide trugen dunkle Kleidung. Allerdings war bei einem dem beiden Männer ein weißes Oberteil unter der Jacke erkennbar. Sie hatten blaue Mund-Nase-Bedeckungen auf. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen fielen Polizeibeamten im Schießrainweg zwei auf die Beschreibung passende Personen auf. Diese rannten in unterschiedliche Richtungen davon und konnten letztlich nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

